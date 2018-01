Foto: Botschaft Vietnams, über dts Nachrichtenagentur

Hanoi (dts Nachrichtenagentur) – Der mutmaßlich vom vietnamesischen Geheimdienst aus Berlin entführte Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh ist in Hanoi zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ihm hatte laut Medienberichten ursprünglich in seiner Heimat die Todesstrafe gedroht. Einer der sieben weiteren Mitangeklagten, das ehemalige Politbüromitglied Dinh La Thang, wurde zu 13 Jahre Haft verurteilt.

Den Männern war unter anderem Unterschlagung zur Last gelegt worden. So soll Thanh als Manager bei einer Tochter des Staatsunternehmens PetroVietnam für Verluste von 150 Millionen US-Dollar mitverantwortlich gewesen sein. Der 51-Jährige war im Juli 2017 in Berlin entführt und in einer spektakulären Aktion vom Geheimdienst über die Vietnamesische Botschaft nach Vietnam geschleust worden. Dies hatte die Beziehungen des asiatischen Landes zu Deutschland belastet.