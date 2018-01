Foto: Angela Merkel, über dts Nachrichtenagentur

Paris (dts Nachrichtenagentur) – Ein “Nein” der SPD zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union würde Europa nach Ansicht von Kanzlerin Merkel nicht schwächen. “Meine Vorstellungen über ein starkes Europa sind mit Sicherheit nicht davon abhängig, wie andere Parteien auf dem Parteitag entscheiden”, sagte Merkel am Freitag während eines Treffens mit dem französischen Staatspräsidenten Macron in Paris. Das mit der SPD ausgehandelte Sondierungspapier biete ausreichend “Raum für Gespräche mit Frankreich”, so Merkel.

Macrons im September an der Pariser Sorbonne-Universität gehaltene Rede bezeichnete Merkel als “großen Entwurf”. In “der Breite der Dimensionen” sehe sie überhaupt keine Unterschiede zwischen ihrer und Macrons Position.