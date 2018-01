Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.434,45 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Dabei setzte sich die Adidas-Aktie an die Spitze der Kursliste und legte bis kurz vor Handelsschluss mit rund sechs Prozent am kräftigsten zu.

Anleger sprachen bei der seit dem Spätsommer im Sinkflug befindlichen Aktie von einem “Turnaround”. Zu den wenigen Aktien im Minus gehörten am Freitag Papiere von Linde, Merck und Heidelbergcement. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,2232 US-Dollar (-0,08 Prozent).