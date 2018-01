Foto: FC-Bayern-Spieler im Mai 2017, über dts Nachrichtenagentur

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Die Bayern spielen im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Drittligist Paderborn. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Die weiteren Auslosungsergebnisse: Eintracht Frankfurt – 1. FSV Mainz 05, Bayer 04 Leverkusen – Werder Bremen und FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg.

Ausgetragen wird das Viertelfinale am 6. und 7. Februar 2018, das Halbfinale am 17. und 18. April 2018. Das Endspiel in Berlin findet am 19. Mai 2018 statt.