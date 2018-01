Foto: Markus Gisdol, über dts Nachrichtenagentur

Jerez de la Frontera (dts Nachrichtenagentur) – HSV-Trainer Markus Gisdol sieht eine klare Aufgabe für die Rückrunde. Das Ziel sei “natürlich der Klassenerhalt”, sagte Gisdol der Funke-Mediengruppe in Jerez de la Frontera, wo sich der HSV in einem Trainingslager auf die Rückrunde vorbereitet. Dieses Ziel stehe über allem.

“Wegen der Vergangenheit träumt man in Hamburg immer von anderen Zielen. Aber die aktuellen Gegebenheiten und Umstände muss man realistisch sehen und akzeptieren, dass man momentan zum unteren Drittel der Liga gehört”, so der HSV-Trainer. “Das Ziel muss sein, möglichst gut in diesem unteren Drittel der Liga abzuschneiden.” Diese Situation müsse man annehmen. “Wenn man die Situation nicht annimmt, dann steigt man schneller ab als man denkt”, so Gisdol. Eine Möglichkeit für den HSV aus dieser Rolle herauszukommen, sei zum Beispiel das Heranführen von jungen Spielern an den Profikader. “Das sollte immer ein großes Ziel für einen Proficlub sein”, sagte der Trainer. “Und da sind wir mit unseren jungen Spielern Gideon Jung, Fiete Arp, Tatsuya Ito, Vasilije Janjicic und Patric Pfeiffer in dieser Saison einen großen Schritt nach vorne gegangenen.” Gisdol äußerte sich auch zur Vorbereitung auf die Rückrunde: Für ein Trainingslagerfazit sei es noch zu früh. “Aber klar ist, dass auch in der Rückrunde unser Ziel sein muss, fitter als die anderen Mannschaften zu sein”, sagte der HSV-Trainer. “Nur so können wir unsere fußballerischen Defizite kompensieren, die wir haben.”