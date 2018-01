Foto: Hochwasser, über dts Nachrichtenagentur

Offenbach (dts Nachrichtenagentur) – Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitagnachmittag Entwarnung gegeben. Alle Unwetterwarnungen vor Dauerregen und Tauwetter seien aufgehoben, teilte der DWD mit. Die Regenfälle ließen weiter nach, am Alpenrand sei es bereits trocken.

Im Schwarzwald soll es vor allem in der ersten Nachthälfte noch regnen, allerdings mit nicht mehr allzu hoher Intensität. Damit dürfte sich die Hochwasserlage entspannen, nachdem es beispielsweise in St. Blasien im Schwarzwald zu kräftigen Überschwemmungen und Erdrutschen gekommen war. Auch aus anderen Bundesländern wurden hohe Hochwasserstufen gemeldet, so aus Katzwang an der Rednitz in Bayern oder an mehreren Messpunkten an der Donau, aber auch aus Niedersachsen.