Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.319,64 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Gegen den Trend deutlich im Minus waren hingegen Papiere der Deutschen Bank, die nach einer Gewinnwarnung am Nachmittag regelrecht einbrachen.

Kurz vor Handelsende stand ein Minus von fast fünf Prozent. Die Bank hatte zuvor mitgeteilt, dass die US-Steuerreform das Konzernergebnis im vierten Quartal 2017 zunächst mit rund 1,5 Milliarden Euro belasten werde, weil latente Steueransprüche in den USA neu bewertet werden müssten. Im Sog der Deutsche-Bank-Aktien wurden auch Commerzbank-Titel mit nach unten gezogen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,2038 US-Dollar (-0,27 Prozent).