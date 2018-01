Foto: Donald Trump, über dts Nachrichtenagentur

Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un mit einem Einsatz der US-Atomwaffen gedroht. “Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!”, schrieb Trump am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter. Nordkoreas Machthaber hatte zuvor in seiner Neujahrsansprache angekündigt, Nordkorea werde auch in Zukunft atomare Sprengköpfe und ballistische Raketen “in Massenproduktion” fertigen.

“Die gesamten Vereinigten Staaten liegen in Reichweite unserer Kernwaffen und auf meinem Schreibtisch steht immer ein Atomknopf”, sagte Kim.