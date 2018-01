Foto: Donald Trump, über dts Nachrichtenagentur

Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump sieht erste Erfolge der gegen Nordkorea verhängten Sanktionen. “Sanctions and `other` pressures are beginning to have a big impact on North Korea”, schrieb der US-Präsident am Dienstag auf Twitter. Soldaten würden unter Lebensgefahr nach Südkorea fliehen, so Trump weiter.

“Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not – we will see”, so der Präsident. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un hatte sich in seiner Neujahrsansprache offen für einen Dialog mit Südkorea gezeigt.