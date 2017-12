Foto: Hochhäuser in Halle-Neustadt, über dts Nachrichtenagentur

Halle (dts Nachrichtenagentur) – In Halle in Sachsen-Anhalt ist am Donnerstagabend eine Frau in einem Einkaufszentrum getötet worden. Gegen 17:30 Uhr sei die 40-Jährige in einem Reisebüro mit schweren Verletzungen aufgefunden worden, teilte die Polizei mit. Trotz eines sofortigen Einsatzes des Rettungsdienstes verstarb die Geschädigte.

Durch die Polizei wurde ein 49-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, teilten die Beamten weiter mit. Dieser befinde sich “in den polizeilichen Maßnahmen”. Geschädigte und Tatverdächtiger sollen sich kennen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Aufgrund der laufenden Ermittlungen könnten zum Tathergang keine weiteren Einzelheiten veröffentlicht werden, so die Polizei.