Foto: Grenzübergang Erez zum Gazastreifen, über dts Nachrichtenagentur

Rom (dts Nachrichtenagentur) – Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsansprache zum Dialog im Nahen Osten aufgerufen. Er hoffe, im Nahost-Konflikt doch noch eine Verhandlungslösung zu finden, die “ein friedliches Miteinander zweier Staaten” ermögliche, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am ersten Weihnachtsfeiertag im Vatikan. Darüber hinaus rief der Papst zu Frieden in anderen Teilen der Welt auf.

Er nannte beispielsweise die Ukraine und Venezuela. Nach seiner Ansprache spendete das Kirchenoberhaupt seinen Segen mit der Formel “Urbi et Orbi” (Der Stadt und dem gesamten Erdkreis). Sie wird nur zu feierlichen Anlässen verwendet. Die Lage im Nahen Osten ist sehr angespannt, seitdem der US-Präsident Donald Trump bekannt gab, dass er die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen will und die Stadt als Hauptstadt von Israel anerkennt. Bei Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften hat es daraufhin mehrere Tote und hunderte Verletzte gegeben.