Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump nutzt das lange Weihnachtswochenende, um gegen angeblich falsche Nachrichten zu poltern. Die hatten in den letzten Tagen vielfach einen Rückgang der Zustimmungswerte für Trump verkündet. Der US-Präsident schrieb am Sonntag auf Twitter: “The Fake News refuses to talk about how Big and how Strong our BASE is. They show Fake Polls just like they report Fake News. Despite only negative reporting, we are doing well – nobody is going to beat us. MAKE AMERICA GREAT AGAIN”.

Laut einer letzte Woche veröffentlichten Umfrage von NBC und Wall Street Journal glauben nur noch 26 Prozent, dass Trump ein “erfolgreicher Präsident” sein wird, 44 Prozent glauben an sein Scheitern. Nur noch 36 Prozent wollen ihn bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2020 unterstützen, 10 Prozent weniger als vor einem Jahr.