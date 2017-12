Foto: Jérôme Boateng (FC Bayern), über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) – Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund mit 2:1 gewonnen. Das erste Tor des Spiels fiel in der 12. Minute: Nach einer Ecke traf Jérome Boateng per Kopf. Thomas Müller baute in der 40. Spielminute nach einer Vorlage von Robert Lewandowski die Führung der Münchener aus.

In der 77. Minute erzielte Andrej Jarmolenko per Kopf den Anschlusstreffer für die Dortmunder. Die Bayern zogen mit dem Sieg ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein.