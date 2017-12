Foto: Wahlplakate von SPD und CDU, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Union und SPD beginnen am 7. Januar mit den Sondierungsgesprächen für eine Regierungsbildung. “Wir haben uns über das weitere Verfahren der Sondierungen verständigt”, teilten die Parteien in einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen der Partei- und Fraktionsvorsitzenden in Berlin am Mittwoch mit. Weitere Gespräche folgten bis zum 11. Januar mit dem Ziel, am 12. Januar ein Ergebnis vorzulegen, hieß es.

Außerdem wollen sich CDU, CSU und SPD zu Jahresbeginn in getrennten Sitzungen auf den Beginn der Sondierungsgespräche vorbereiten.