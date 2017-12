Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Das Interesse an den Stasi-Unterlagen ist auch 28 Jahre nach dem Mauerfall groß. Laut der “Bild-Zeitung” stellten bis Ende November 46.354 Bürger einen Antrag auf persönliche Akteneinsicht. Das sind 234 Anträge mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasiunterlagen, sagte der “Bild”: “Es ist gut, dass die Menschen nach so vielen Jahren und auch in Zukunft in ihre Stasi-Akten schauen können. Das ist wichtig, um Aufklärung zu erfahren – bis in die nächsten Generationen hinein.”