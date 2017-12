Foto: VW-Logo, über dts Nachrichtenagentur

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) – IG Metall-Chef Jörg Hofmann ist in der Diskussion um die Steuerprivilegien für Dieselautos dem Autobauer Volkswagen zur Seite gesprungen. Im Lauf der nächsten Jahre würde es im Rahmen einer sozialverträglichen Mobilitätswende hilfreiche sein, Elektrofahrzeuge stärker zu fördern, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende dem “Handelsblatt” (Freitagsausgabe). Dann könnte es sinnvoll sein, Gelder aus der Dieselförderung umzuwidmen, so Hofmann, der Vize-Aufsichtsratschef von VW ist.

Hofmann stärkt damit VW-Chef Matthias Müller den Rücken. Der hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, die Steuervergünstigungen für Diesel zugunsten einer bessere Förderung von Elektrofahrzeugen umzuschichten. Der Absatz von E-Autos soll damit forciert werden. Wie Müller so plädiert auch Hofmann nicht für eine überhastete Veränderung, sondern für eine langfristige Steueranpassung. “Ohne den Diesel als Übergangstechnologie wird es nicht gelingen, die Klimaschutzziele der EU für die Kohlendioxid-Emission einzuhalten”, sagte Hofmann. Um die Interessen der Besitzer älterer Fahrzeuge zu sichern, bedürfe es einer Umstiegsprämie, die durch Industrie und Staat zu finanzieren sei. Die Vorschläge von Müller waren in den Reihen konkurrierender Autobauer und der Politik auf Kritik gestoßen. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer hatte den VW-Chef am Mittwoch als “Diesel-Judas” bezeichnete.