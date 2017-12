Foto: Schiene, über dts Nachrichtenagentur

Perpignan (dts Nachrichtenagentur) – In Südfrankreich sind am Donnerstag bei einem Zugunglück mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere Menschen seien verletzt worden, berichtet die französische Tageszeitung Le Figaro auf ihrer Internetseite. Das Unglück ereignete sich an einem Bahnübergang in der Nähe der Stadt Perpignan.

Ein Zug und ein Schulbus waren zusammengestoßen. Der französische Bildungsminister Jean-Michel Blanquer brachte auf Twitter seine “immense Trauer” nach dem Unfall zum Ausdruck. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.