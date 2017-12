Foto: Naldo (Schalke), über dts Nachrichtenagentur

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – Am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg mit 3:2 gewonnen. In der 44. Minute schoss der Schalker Franco Di Santo nach Vorarbeit von Amine Harit das erste Tor des Spiels. Guido Burgstaller baute in der 47. Spielminute die Führung weiter aus.

Caiuby erzielte in der 64. Minute nach einer Vorlage von Philipp Max den Anschlusstreffer per Kopfball. In der 79. Spielminute verwandelte der Augsburger Michael Gregoritsch einen Elfmeter. Keine vier Minuten später gab es wieder Elfmeter, den Daniel Caligiuri für die Gastgeber verwandelte. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Bayer 04 Leverkusen – Werder Bremen 1:0, Hertha BSC – Hannover 96 3:1, Bayern München – 1. FC Köln 1:0.