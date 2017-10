Foto: Polizeiabsperrung, über dts Nachrichtenagentur

Fulda (dts Nachrichtenagentur) – In der hessischen Stadt Grebenhain im Vogelsbergkreis ist am Freitagnachmittag beim Absturz eines Sportflugzeugs ein 66-Jähriger ums Leben gekommen. An der Absturzstelle fanden Helfer den Leichnam des Mannes, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Piloten handele, teilte die Polizei mit. Ob noch weitere Personen in dem Flugzeug saßen, sei noch unklar.

Zeugen hatten gegen 14:40 Uhr den Absturz in einem Waldstück beobachtet und die Polizei sowie die Rettungskräfte alarmiert. Die Maschine wurde beim Aufprall und durch ein Feuer vollständig zerstört.