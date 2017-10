Foto: Wolfgang Kubicki, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – FDP-Vize Wolfgang Kubicki geht nicht davon aus, dass die von Union, Liberalen und Grünen angestrebte Jamaika-Koalition bis Weihnachten steht. “Ich befürchte oder bin mir geradezu sicher, dass das nicht der Fall sein wird”, sagte Kubicki am Donnerstag in der ZDF-Sendung “Maybrit Illner”. Eine Regierung bis Jahresende bilden zu wollen, sei “sehr ambitioniert”.

Der scheidende Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte am selben Tag erklärt, er sei optimistisch, dass das Land noch vor der Weihnachtspause eine neue Regierung haben werde. Kubicki lobte in der Sendung den Grünen-Spitzenpolitiker Jürgen Trittin: “Ich hab` ja heute gelernt, dass – entgegen meinen Vorurteilen – manche Gedanken von Jürgen Trittin ganz vernünftig sind. Also insofern freu` ich mich darauf, dass diese Erfahrung sich fortsetzen wird.”