Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Lufthansa und Air Berlin haben sich offenbar auf einen Kaufvertrag für große Teile der insolventen Fluggesellschaft geeinigt. Für Donnerstagmittag sei ein Notartermin zur Unterzeichnung des Kaufvertrags geplant, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag in Berlin. Zuvor hatte Spohr der “Rheinischen Post” gesagt, dass die Lufthansa von Air Berlin “voraussichtlich 81 Flugzeuge übernehmen, 3.000 Mitarbeiter einstellen und dafür in Summe 1,5 Milliarden Euro investieren” werde.

Air Berlin hatte Mitte August die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Zuletzt verhandelte Air Berlin exklusiv mit der Lufthansa und der britischen Airline Easyjet über den Verkauf des Fluggeschäfts. Die Frist für die exklusiven Verhandlungen lief bis zum heutigen Donnerstag.