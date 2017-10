Foto: Industrieanlagen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Bundesregierung hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr in ihrer Herbstprojektion deutlich angehoben. Man rechne für 2017 mit einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von zwei Prozent und für das Jahr 2018 um 1,9 Prozent, sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) am Mittwoch in Berlin. Bei der Frühjahrsprojektion im April hatte man für 2017 noch mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung von 1,5 Prozent gerechnet.

“Die deutsche Konjunktur ist im ersten Halbjahr sehr stark gelaufen”, sagte die Bundeswirtschaftsministerin. “Die Investitionstätigkeit und die Beschäftigung haben sich dynamischer entwickelt, als wir das im Frühjahr erwartet hatten.” Dazu habe wie schon auch in den vergangenen Jahren eine starke Binnennachfrage beigetragen, so Zypries weiter.