Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Box-Legende Henry Maske sieht den deutschen Boxsport derzeit in keinem guten Zustand: “Vielleicht fehlen gerade die richtigen Typen”, sagte der Ex-Weltmeister der “Mitteldeutschen Zeitung” (Mittwochsausgabe). Der Olympiasieger von 1988 hatte im Jahr 2015 selbst eine Suche nach neuen Box-Talenten in ganz Deutschland gestartet. Die Suche ach künftigen Champions endete jedoch schnell wieder, da überzeugende Nachwuchs-Sportler fehlten, so Maske.

Der frühere Box-Weltmeister hatte seine Karriere im November 1996 nach einer Niederlage gegen Virgil Hill zunächst beendet. Im März 2007 erklärte Maske nach einem Comeback-Sieg gegen Hill seinen endgültigen Abschied vom Profiboxen.