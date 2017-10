Foto: Sigmar Gabriel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat im Unabhängigkeitsstreit zwischen Spanien und Katalonien beide Seiten zum Dialog aufgerufen. “Eine Lösung kann nur über Gespräche auf Basis der Rechtsstaatlichkeit und im Rahmen der spanischen Verfassung gelingen”, sagte Gabriel am Mittwoch. “Letztlich wird nur eine Lösung von Dauer sein, die von der Mehrheit der Spanier und der Katalanen mitgetragen wird.”

Eine mögliche einseitige Ausrufung der katalanischen Unabhängigkeit nannte Gabriel “unverantwortlich”. Auch die Bevölkerung Kataloniens sei in der Frage gespalten, so der Außenminister. Kataloniens Ministerpräsident Carles Puigdemont hatte am Dienstagabend in einer Rede im Regionalparlament in Barcelona gesagt, er wolle eine Unabhängigkeitserklärung der autonomen Region vorerst vertagen. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy will sich am Mittwochnachmittag vor dem spanischen Abgeordnetenhaus zu dem Thema äußern.