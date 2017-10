Foto: CDU-Flaggen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – CDU und CSU haben sich auf eine Verhandlungsdelegation für die Gespräche mit FDP und Grünen verständigt. Wie das “Handelsblatt” (Mittwoch) unter Berufung auf Parteikreise berichtet, wird die CDU 18 Vertreter entsenden, die CSU zehn. Die CDU verhandelt demnach mit der Parteivorsitzenden Angela Merkel, Generalsekretär Peter Tauber, Fraktionschef Volker Kauder, die parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion sowie Kanzleramtschef Peter Altmaier.

Ebenso sollen alle stellvertretenden Parteivorsitzenden wie Julia Klöckner und Thomas Strobl an den Gesprächen teilnehmen sowie alle Ministerpräsidenten. Hinzu kommen die Bundesminister, wobei Wolfgang Schäuble als designierter Bundestagspräsident verzichtet. Ihn vertritt Finanz-Staatssekretär Jens Spahn. Auch der Europapolitiker Daniel Caspary soll der Runde beiwohnen. Die CSU folgt denselben Prinzipien gemessen an den Funktionen. FDP und Grüne werden jeweils mit 14 Vertretern in die Koalitionsrunde am Freitag gehen und damit mit ebenso vielen Vertretern wie CDU und CSU. Die ersten bilateralen Treffen zwischen Union und FDP sowie Grünen finden allerdings in wesentlich kleinerer Runde statt. Wie es laut “Handelsblatt” in der Union hieß, werden daran Merkel, Altmaier, Kauder, Tauber und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier teilnehmen und seitens der CSU Parteichef Horst Seehofer, Generalsekretär Andreas Scheuer und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Bei den Grünen werden es Cem Özdemir, Katrin Göring-Eckardt, Simone Peter und Anton Hofreiter sein, wie es in der Partei hieß. Unklar blieb, wen die Liberalen zum ersten Gespräch entsenden: Neben Christian Lindner sollen dies auch Wolfgang Kubicki und Nicola Beer sein.