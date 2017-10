Foto: Computer-Nutzerin auf Facebook, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die sozialen Medien sind für Oliver Pocher nicht mehr so reizvoll: “Ich spüre bei mir inzwischen eine Social-Media-Müdigkeit”, sagte der Moderator, der sich auch als Produzent von Webvideos einen Namen gemacht hat und sein Bühnenprogramm mit “aus dem Leben einer Social-Media-Bitch” untertitelt hat, der Zeitschrift “Emotion” (Ausgabe 11/17). Auch das Fernsehen verliert seiner Ansicht nach “massiv” an Bedeutung. “Ich nutze es selber nicht mehr so intensiv wie früher”, sagte er weiter.