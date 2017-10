Foto: Katja Suding, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die stellvertretende FDP-Vorsitzende Katja Suding zweifelt an der Bildung einer neuen Bundesregierung bis Weihnachten. “Uns geht es darum, eine stabile Regierung zu bilden. Da gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Deshalb bin ich nicht sicher, ob es bis Weihnachten eine Regierung gibt”, sagte Suding am Montag in der “Bild”-Sendung “Die richtigen Fragen”.

Der Ball zur Regierungsbildung liege klar im Feld der Union, von deren Seite noch “immer keine formelle Einladung” vorliege, so Suding. An der FDP, so die Vize-Parteichefin, werde es nicht liegen.