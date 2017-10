Foto: Wolfgang Schäuble, über dts Nachrichtenagentur

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Vor dem Abschied von Wolfgang Schäuble (CDU) aus dem Amt des Bundesfinanzministers hat der Chef der Euro-Gruppe, Jeroen Dijsselbloem, dessen politische Leistungen gelobt. “Wolfgang Schäuble hat immer wieder bewiesen, dass er ein harter aber fairer Politiker ist”, sagte der Niederländer der “Bild” (Montagsausgabe). Schäuble habe “immer die langfristige Zukunft Europas” im Blick gehabt.

“Und er glaubt fest an einen starken Euro, wenn sich alle an die Regeln halten”, sagte Dijsselbloem weiter. “Ich werde Schäuble vermissen als Ratgeber und Freund. Schäuble mag in der Sache hart sein. Aber er war unter Kollegen immer freundlich und zuvorkommend”, so Dijsselbloem. Am Montag nimmt der Bundesfinanzminister in Luxemburg zum letzten Mal an einer Sitzung der Euro-Gruppe teil, ehe er sich als Bundestagspräsident zur Wahl stellt.