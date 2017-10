Foto: Formel-1-Rennauto von Mercedes, über dts Nachrichtenagentur

Suzuka (dts Nachrichtenagentur) – Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Japan gewonnen. Damit baut der Brite seine WM-Führung weiter aus, weil sein Rivale Sebastian Vettel (Ferrari), der von Platz zwei gestartet war, sein Auto bereits nach vier Runden wegen Motorproblemen abstellen musste. Zweiter in Suzuka wurde Max Verstappen (Red Bull).

Der Red-Bull-Pilot hielt den Abstand auf Hamilton zwar gering, konnte aber zunächst nicht nah genug heranfahren, um den WM-Führenden anzugreifen. Erst in den letzten Runden hatte Hamilton Probleme mit seinem Auto, sodass es nochmal spannend wurde. Verstappen wurde aber beim Überrunden sowohl von Fernando Alonso (McLaren) als auch von Felipe Massa (Williams) aufgehalten. Auf den weiteren Plätzen folgten Daniel Ricciardo (Red Bull), Valtteri Bottas (Mercedes), Kimi Räikkönen (Ferrari), Esteban Ocon (Force India), Sergio Perez (Force India) und Kevin Magnussen (Haas F1). Romain Grosjean (Haas F1) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Massa auf dem zehnten Platz einen Punkt. Das nächste Formel-1-Rennen findet in zwei Wochen in den USA statt.