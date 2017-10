Foto: Bundesministerium der Finanzen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – In der Debatte um den Finanzministerposten in einer neuen Bundesregierung zeigt der FDP-Politiker Werner Hoyer derzeit keine Ambitionen. Er fühle sich zwar geehrt, in der Spekulation um die Nachfolge von Wolfgang Schäuble (CDU) erwähnt zu werden, sei aber mit seinem Job als Chef der EU-Bank “sehr zufrieden”, sagte der Präsident der Europäischen Investitionsbank EIB der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Samstagsausgabe). Hoyer wurde von den EU-Staaten zuletzt für weitere sechs Jahre an der Spitze der EIB bestätigt.

Sollte es zu einer Jamaika-Koalition kommen, wird Hoyer neben anderen Kandidaten – wie etwa FDP-Chef Christian Lindner – für das Finanzministerium gehandelt.