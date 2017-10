Foto: Radio, über dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Kool Savas und Sido stehen mit “Royal Bunker” an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. An zweiter Stelle folgt David Gilmour mit dem Live-Konzert-Mitschnitt “Live At Pompeii”, auf Rang drei liegt Rapper Capital mit “Blyat”.

In den Single-Charts liegen die Rapper Kollegah und Farid Bang mit “Sturmmaske Auf” auf Platz eins, gefolgt von Post Malone feat. 21 Savage mit dem Lied “rockstar”. Der Song “Señorita” von Kay One feat. Pietro Lombardi kommt auf Rang drei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.