Foto: Fans des FC Bayern München, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Bayern München hat die Verpflichtung von Jupp Heynckes als neuen Cheftrainer bestätigt: “Er ist zum jetzigen Zeitpunkt der ideale Trainer für den FC Bayern”, so Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge am Freitag. “Ich wäre zu keinem anderen Verein der Welt zurückgekehrt, aber der FC Bayern München ist eine Herzensangelegenheit für mich”, so Heynckes. “Mein Trainerteam und ich werden nun alles daransetzen, dass die Mannschaft den Fans bald wieder erfolgreichen Fußball präsentieren wird. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe.”

Heynckes übernimmt die Mannschaft vorerst bis zum Saisonende. Co-Trainer werden Peter Hermann und Hermann Gerland.