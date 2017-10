Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der DAX hat am Freitag ein neues Allzeithoch erreicht und an der Marke von 13.000 Punkten gekratzt. In der Spitze wurde der Index bis zum Mittag mit 12.992,87 Punkten berechnet, kurz nach 12:30 Uhr war er bei 12.979 Zählern. Das entspricht einem Plus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 20.690,71 Punkten geschlossen (+0,30 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1710 US-Dollar (-0,01 Prozent).