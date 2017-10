Foto: Istanbul, über dts Nachrichtenagentur

Istanbul (dts Nachrichtenagentur) – In der Türkei sind am Donnerstag erneut dutzende Richter und Staatsanwälte entlassen worden. Sie sollen Verbindungen zu der “Fethullahistischen Terrororganisation” (FETÖ) haben, berichtet die der Regierung nahestehende türkische Tageszeitung Yeni Şafak am Freitag. Konkret seien 39 Personen betroffen.

Die Entscheidung zu den Entlassungen basiere auf digitalem Beweismaterial und Aussagen von Richtern und Staatsanwälten, hieß es. Damit hat die Zahl der entlassenen Richter und Staatsanwälte mit mutmaßlichen Verbindungen zur FETÖ 4.560 erreicht. FETÖ wird der Gülen-Bewegung zugerechnet und von der türkischen Regierung als terroristisch eingestuft. Die Organisation soll angeblich für den Putschversuch im Juli 2016 mitverantwortlich sein.