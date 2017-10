Foto: Simone Peter, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Simone Peter will Parteivorsitzende der Grünen bleiben und sich wiederwählen lassen. “Ich werfe meinen Hut in den Ring”, sagte Peter am Freitag dem ARD-Hauptstadtstudio. Sie verbinde dies mit dem Anspruch, Soziales und Ökologisches zu verbinden.

Die Grünen sollten “weiterhin progressive linke Kraft” sein. Wichtige Themen seien Europa, eine humanitäre Flüchtlingspolitik und die Sicherung des sozialen Gefüges. Bei den vermutlich anstehenden “Jamaika”-Koalitionsverhandlungen sieht sie sich in einer wichtigen Rolle. Peter ist seit Oktober 2013 Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen.