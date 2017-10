Foto: Fahne von Indien, über dts Nachrichtenagentur

Neu-Delhi (dts Nachrichtenagentur) – In Indien sind am Freitag bei einem Absturz eines Hubschraubers der indischen Luftwaffe mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die indische Tageszeitung Times of India. Der Hubschrauber des Typs Mi-17 V5 stürzte gegen 6 Uhr morgens (Ortszeit) nahe des Ortes Tawang ab, im Westen des indischen Bundesstaates Arunachal Pradesh unweit der Grenze zu Bhutan und China.

Im Juni 2013 starben 20 Menschen, als ein Hubschrauber desselben Typs bei einem Rettungseinsatz abstürzte.