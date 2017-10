Foto: Thomas Müller (Deutsche Nationalmannschaft), Pressefoto Ulmer/Michael Kienzler, über dts Nachrichtenagentur

Belfast (dts Nachrichtenagentur) – Die deutsche Nationalmannschaft hat sich für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Russland qualifiziert: Das Team von Bundestrainer Joachim Löw gewann am Donnerstagabend mit 3:1 gegen die Auswahl aus Nordirland. Bereits in der 2. Minute brachte Sebastian Rudy die Deutschen in Führung. Auch danach kam die deutsche Elf zu mehreren guten Möglichkeiten, in der 21. Minute schoss Sandro Wagner dann das 2:0.

Nach der Pause gab es lange kaum Chancen, erst gegen Ende der Partie drehten die Nordiren auf und drängten auf einen Anschlusstreffer. Doch in der 86. Minute traf Joshua Kimmich noch einmal für die DFB-Elf, erst in der 93. Minute gelang Josh Magennis ein Tor für Nordirland.