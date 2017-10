Foto: Iris Berben, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Schauspielerin Iris Berben hat sich irritiert darüber gezeigt, wie sich die meisten Menschen heutzutage kleiden: “Irgendwie wollen alle immer das Gleiche anziehen”, sagte sie der Zeitschrift “Barbara”. Ihr Stil-Empfinden habe sie in den 1960er Jahren entwickelt, als sie oft in London gewesen sei, so die Schauspielerin. Die Stadt schon damals ein teures Pflaster gewesen: “Ich habe gejobbt und gespart, aber das hat vorn und hinten nicht gereicht. Ich muss leider zugeben: Die ein oder andere Klamotte habe ich in der Carnaby Street einfach geklaut.”