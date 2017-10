Foto: Steven Spielberg, über dts Nachrichtenagentur

Wien (dts Nachrichtenagentur) – Der österreichische Regisseur Michael Haneke hat für seine Kritik an Steven Spielberg Champagner und Kaviar bekommen – von Spielberg selbst. Haneke hatte den Film “Schindlers Liste” kritisiert, da er mit unzulässigen Effekten arbeite und der Holocaust in einem Spielfilm ohnehin nicht darstellbar sei: “Zwei Tage später saß ich in Los Angeles beim Frühstück, als mir ein Hotelpage eine Schachtel überreichte” sagte Haneke dem Magazin der “Süddeutschen Zeitung”. “Darin waren zwei Flaschen Chamagner, ein paar Dosen Kaviar und eine Karte von Spielberg. Das war sehr souverän.”