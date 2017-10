Foto: Autobahn, über dts Nachrichtenagentur

Sinsheim (dts Nachrichtenagentur) – Auf der A 6 in Baden-Württemberg ist am Mittwochmorgen ein 32-jähriger Fahrer eines Kleintransporters bei einem Auffahrunfall ums Leben gekommen. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, teilte die Polizei in Mannheim mit. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis.

Kurz vor einer Baustelle war der 32-Jährige auf einen davor langsam fahrenden Lkw aufgefahren. Der Lastzug-Fahrer erlitt einen Schock. Auf der A 6 waren nach dem Unfall zwei der drei Fahrstreifen gesperrt. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr rund zehn Kilometern lang, so die Beamten.