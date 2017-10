Foto: Deutschland-Fahne, über dts Nachrichtenagentur

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Bedeutung der deutschen Einheit für Europa unterstrichen. Juncker sagte der “Bild am Sonntag” (Feiertagsausgabe) über die Deutsche Einheit: “Sie ist ein Symbol dafür, was wir bewirken können, wenn wir den Blick darauf richten, was uns eint. Diese einende Kraft ist und bleibt Europas Chance und Versprechen für die Zukunft.”

Der 3. Oktober sei für ihn deshalb ein besonderer Tag, so der EU-Kommissionspräsident weiter.