Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Fortuna Düsseldorf hat am 9. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 3:1 gegen den MSV Duisburg gewonnen und sich damit die Tabellenführung gesichert. Bereits in der 2. Minute traf Rouwen Hennings für Düsseldorf, vier Minuten später legte Jean Zimmer nach. Die Duisburger bemühten sich um den Anschluss, in der 12. Minute verschoss Moritz Stoppelkamp dann einen Foulelfmeter.

Nach der Pause wurde Duisburg zunehmend gefährlich und traf mehrmals den Pfosten, doch in der 55. Minute traf Benito Raman zum 3:0 für Düsseldorf. Zwei Minuten später gelang Stoppelkamp schließlich ein Treffer für Duisburg.