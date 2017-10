Foto: Fahne von Russland, über dts Nachrichtenagentur

Moskau (dts Nachrichtenagentur) – Ein Gericht in Moskau hat den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny am Montag zu 20 Tagen Haft verurteilt. Nawalny habe wiederholt zur Teilnahme an einer nicht genehmigten öffentlichen Veranstaltung aufgerufen, hieß es der Nachrichtenagentur Tass zufolge zur Begründung. Der Kreml-Kritiker war am Freitag in Polizeigewahrsam genommen und stundenlang festgehalten worden.

Bereits im März und im Juni hatte Nawalny landesweite Demonstrationen organisiert und musste daraufhin mehrere Wochen ins Gefängnis. Nawalny will bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr gegen Präsident Wladimir Putin antreten. Die Wahlkommission hatte seine Kandidatur allerdings aufgrund einer Bewährungsstrafe ausgeschlossen.