Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump hat den Opfern der Schießerei in Las Vegas kondoliert. “My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!”, schrieb Trump am Montagmorgen (Ortszeit) auf Twitter.

Die Polizei rief unterdessen zu Blutspenden für die Verletzten auf. Bei der Schießerei am Rande eines Musikfestivals kamen aktuellen Behördenangaben zufolge mindesten 50 Menschen ums Leben. Mindestens 200 Personen sollen verletzt worden sein. Der tatverdächtige Schütze wurde erschossen. Dabei handelte es sich um einen 64-Jährigen, der vom 32. Stockwerk des Casino-Hotels Mandalay Bay Schüsse abgegeben hatte. Die Hintergründe der Tat waren zunächst vollkommen unklar.