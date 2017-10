Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.865 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,28 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Die Lufthansa-Aktie ist gegenwärtig der größte DAX-Gewinner.

Marktbeobachtern profitiert die Fluggesellschaft unter anderem von der Pleite des britischen Konkurrenten Monarch. Dahinter verzeichnen auch die Papiere von Infineon und Adidas überdurchschnittliche Gewinne. Die Anteilsscheine von Thyssenkrupp, der Commerzbank und von Heidelbergcement rangieren gegenwärtig am Ende der Liste.