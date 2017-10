Foto: Yussuf Poulsen (RB Leipzig), über dts Nachrichtenagentur

Köln (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 7. Spieltages in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig beim 1. FC Köln mit 2:1 gewonnen. Damit ist Leipzig auf Platz vier in der Tabelle – die Kölner bleiben sieglos auf dem letzten Tabellenrang. Immerhin konnte Yuya Osako in der 82. Minute das zweite Saisontor für die Kölner erzielen.

Vorher hatten Leipzigs Lukas Klostermann (30.) und Yussuf Poulsen (80. Minute) getroffen. Dazwischen gab es viele Chancen auf beiden Seiten, die Kölner hätten mindestens einen Punkt verdient.