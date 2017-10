Foto: Donald Trump, über dts Nachrichtenagentur

Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump glaubt nicht an Verhandlungen mit Nordkorea. “I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man”, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. “Save your energy Rex, we`ll do what has to be done”, ergänzte der US-Präsident, ohne weitere Details zu nennen.

US-Außenminister Rex Tillerson hatte bei einem Besuch in Peking gesagt, die USA stünden in Kontakt mit Nordkorea, um die Möglichkeit von Verhandlungen über dessen Atom- und Raketenprogramm auszuloten. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hatte das noch am Sonntag gelobt. “Das ist genau die richtige Richtung und ein großer und mutiger Schritt für die USA”, sagte Gabriel.