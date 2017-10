Foto: Sigmar Gabriel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat die US-Regierung für ihr Verhandlungsangebot an Nordkorea gelobt. “Das ist genau die richtige Richtung und ein großer und mutiger Schritt für die USA”, sagte Gabriel am Sonntag. Nordkorea sei nun gut beraten, dieses Gesprächsangebot ernst zu nehmen.

“Ich würde mir sehr wünschen, dass es ein solches Angebot jetzt auch für den Iran gibt”, ergänzte der deutsche Außenminister. Eine Aufkündigung des Atom-Abkommens mit dem Iran durch die USA würde die Glaubwürdigkeit des Angebots an Nordkorea unterminieren, so Gabriel. Der Außenminister hatte bereits seit einigen Wochen zu direkten Gesprächen mit Nordkorea aufgerufen. Diplomatische Lösungen seien die einzige vernünftige Möglichkeit, um zu einer friedlichen Lösung des Konflikts und zur Verhinderung einer atomaren Aufrüstung im Pazifik zu kommen. US-Außenminister Rex Tillerson hatte bei einem Besuch in Peking gesagt, die USA stünden in Kontakt mit Nordkorea, um die Möglichkeit von Verhandlungen über dessen Atom- und Raketenprogramm auszuloten.