Foto: US-Polizeiauto, über dts Nachrichtenagentur

Lovelock (dts Nachrichtenagentur) – O.J. Simpson ist auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen worden. “O.J. Simpson is out, he is a free man”, zitierten US-Medien eine Sprecherin der Strafvollzugsbehörden im US-Bundesstaat Nevada am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit). Er habe das Gefängnis kurz nach Mitternacht verlassen und sei von einer befreundeten Person abgeholt worden.

Simpson hatte neun Jahre im Gefängnis verbracht, nachdem er 2007 in Las Vegas einen bewaffneten Raubüberfall begangen hatte. Der Ex-American-Football-Spieler und Schauspieler ist weltweit vor allem wegen des Prozesses um den Mord an seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Bekannten Ronald Goldman Mitte der 1990er Jahre bekannt. In diesem war er freigesprochen worden, später aber in einem Zivilprozess zu Schadenersatz an die Hinterbliebenen verurteilt worden.