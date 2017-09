Foto: Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), über dts Nachrichtenagentur

Augsburg (dts Nachrichtenagentur) – Am 7. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund seine Siegesserie fortgesetzt und auch in Augsburg mit 2:1 gewonnen. Die Dortmunder bleiben damit in dieser Bundesliga-Saison ungeschlagen, bei nur einem Unentschieden, auf Platz eins der Tabelle. Gegen Augsburg wurde bereits in der ersten halben Stunde alles entschieden.

Andrej Jarmolenko brachte die Borussen in der 4. Minute in Führung, Augsburgs Caiuby glich sieben Minuten später aus, doch Dortmunds Shinji Kagawa schoss die Gäste in der 23. Minute erneut in Vorteil. Dabei blieb es bis zum Ende der Partie. Pierre-Emerick Aubameyang vergab in der 79. Minute die Möglichkeit, Dortmunds bisherige Torbilanz von 21:2 Treffern per Foulelfmeter noch um einen weiteren Zähler zu verbessern. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Borussia Mönchengladbach – Hannover 96 2:1, Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart 2:1 und VfL Wolfsburg – FSV Mainz 05 1:1.